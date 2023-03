Bergse kermisexploitanten strijdvaardig: ‘We doen er alles aan om arbeidsmigrantencomplex tegen te houden’

Waarom is er nog geen Vrouwenpar­tij?

Ik dacht dat er een fout in de krant stond. Ik las dat er elke acht dagen een vrouw vermoord wordt, meestal door haar man, of ex-man. Dat moest wel eens in de acht maanden zijn, dacht ik, of eens in de acht weken desnoods. Maar het was geen fout. Bijna elke week is er een man die het leven van een vrouw neemt. Ik kan het nog steeds niet geloven, dit ongelofelijke getal.