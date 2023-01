Bernheze start onteigeningsprocedure voor nieuwe wijk Heeswijk-Dinther

25-jarige Alphenaar die fietser (19) doodreed,reed volgens justitie veel te snel. 150 uur taakstraf geëist

ALPHEN - Een 19-jarige fietser uit Ridderkerk wilde op een vrijdagavond de kruising met de Gilzerweg in Alphen oversteken, toen hij werd geschept. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder met wie hij in botsing kwam, een 25-jarige Alphenaar, had in principe voorrang. De vraag is alleen: reed hij te snel?

