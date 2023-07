Beruchte Bredase crimineel hield er luxe leventje op na, maar is nu opgepakt in Spanje

OVERZICHT Nieuwe horeca in Breda: van Maddox in het centrum tot De Kolenmees­ters op Stek

BREDA - De meest in het oog springende wijziging in het horeca-straatbeeld in Breda was afgelopen tijd de opening van Maddox aan de Grote Markt. Maar er kwamen ook diverse kleinere zaken bij. In dit artikel een overzicht van de horeca die in het tweede kwartaal open (en dicht) ging én die er nog aankomt in Breda.