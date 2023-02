Besloten besprekingen in Steenbergen toch openbaar: ‘Geeft onwenselijk signaal’

,,In een tijd dat wantrouwen in de politiek toeneemt, geven we met besloten overleg een totaal verkeerd en onwenselijk signaal aan onze inwoners”, vat VVD’er Theo van Es de reden voor de omslag samen.

Om zich beter te kunnen voorbereiden op de openbare vergaderingen, leek het de fractievoorzitters vorige maand nog een goed idee om negen extra besloten informatieavonden zonder pers of publiek in te plannen. Hier zouden alle technische vragen behandeld worden. Zeer onwenselijk omdat alles zo openbaar mogelijk besproken dient te worden, liet hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Marcel Boogers destijds aan deze krant weten.

‘Geheimhouden heeft geen nut’

Dat inzicht heeft de gemeenteraad ook gekregen. Michel Lambers van de Volkspartij steekt de hand in eigen boezem en erkent dat hij ingestemd heeft met de besloten avonden. ,,Ik heb bestuurlijk gedwaald. Ik dacht dat het om grote onderwerpen zou gaan. Maar afgelopen informatieavond lazen ambtenaren gewoon voor wat in de stukken te lezen valt. Geheimhouding heeft geen nut.” Toon van der Weegen van Stem0167 vraagt zijn raadsgenoten de politiek op deze avonden buiten de deur te houden.

Vanaf nu wordt per informatieavond bekeken of het besloten op publiekelijk kan. Informatiegevoelige onderwerpen zoals de aan- en verkoop van gronden blijven geheim. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken staan de data vooralsnog niet als openbare activiteit vermeld op de website, laat griffier Robert Defilet weten. ,,Het is pas kort tevoren duidelijk welke onderwerpen besproken worden.”

Niet uitgezonden

De informatieavond worden niet op de SLOS of de gemeentewebsite uitgezonden. Dat gaat praktisch niet, zegt Defilet. ,,Het geen formele vergadering is waarbij mensen in een microfoon praten. Dus dat is op afstand niet te volgen.” Wel zijn pers en publiek voortaan in persoon welkom.