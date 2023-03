Bestelbus botst achterop vrachtwagen in Waalwijk, hondje met schrik vrij

Onmin in coalitie Goirle: VVD pruimt kandidaat-wethouder van PAG niet

GOIRLE - Het is hommeles in de coalitie van Goirle. ‘VVD blokkeert benoeming wethouder Pro Actief Goirle’, brengt die laatste partij in een persbericht naar buiten. ‘Een noodgreep’, volgens PAG-partijvoorzitter Willem den Ouden.