Bestuurder laat bewusteloze fietser achter na aanrijding in Veghel

VEGHEL - Een automobilist die vorige week betrokken was bij een aanrijding met een fietser, is na het ongeluk doorgereden. Dat stelt de politie. Die is op zoek naar de bestuurder. De fietser raakte flink gewond bij het ongeluk in Veghel.

Het slachtoffer raakte na de val van bewusteloos en brak zijn elleboog. De aanrijding vond vorige week donderdag plaats tussen 18.30 uur en 19.00 uur op de kruising van De Leest met de Maasstraat in Veghel. Dat is ter hoogte van de benzinepomp. ,,Heeft u iets gezien of bent u de bestuurder van het witte voertuig? Neem contact op met ons.”

Strafbaar

Doorrijden na een ongeluk is strafbaar. Dat is bepaald in artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 94). Dit artikel verbiedt twee dingen. Ten eerste doorrijden na een verkeersongeval waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade heeft opgelopen, zonder je identiteit kenbaar te hebben gemaakt.

Daarnaast mag je niemand in hulpeloze toestand achterlaten na een ongeval. In beide gevallen is niet relevant of je wel of niet schuld hebt aan het ongeluk. Indien een bestuurder zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie, vervalt de strafbaarheid van het doorrijden.