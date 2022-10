Bewoner raakt gewond bij gewelddadige overval in Helmond, tweetal met mes slaat op de vlucht

Hovenier Tycho (22) heeft zijn bus terug: ‘Hij stond in Limburg, vol drugs’

KAATSHEUVEL - Zijn bus is terug. Tycho Scheepers (22) uit Kaatsheuvel kan het bijna niet geloven. De witte Mercedes Sprinter die twee weken geleden werd gestolen, is teruggevonden in Limburg. Met een achterbak vol drugs.

