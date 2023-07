Bewoner van brandend chalet schrikt wakker en rent op blote voeten naar buiten: ‘Mocht niet terug om sigaren te halen’

met videoLITH - Twee chalets zijn woensdagochtend in brand gevlogen op camping Lithse Ham in Lith. In een van de vakantiehuisjes werd een slapende bewoner gewekt door het vuur. ,,Ik ben meteen op mijn blote voeten naar buiten gerend.”