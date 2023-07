Bewoners tiny house in Dongen dik tevreden: ‘Je benut de ruimte die er is optimaal’

Brandweer blust 35 brandende hooibalen in Waalwijk, rook trekt over Mid­den-Brabantweg

WAALWIJK - De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen hooibalen geblust die langs de Meidoornweg in brand stonden. In totaal waren zo’n 35 balen hooi aan het broeien. De rook trok over de Midden-Brabantweg, waardoor verkeer daar last van de brand had.