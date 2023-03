Bewoners Weebosch moeten gemeentegrond in hun voortuintjes teruggeven

Acht jaar cel en tbs voor dodelijke steekpar­tij in jeugdgevan­ge­nis Den Hey-Acker

BREDA – De 19-jarige Gerard S. die vorig jaar in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda een medegedetineerde doodstak, moet acht jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. De rechter volgt daarmee de eis van de officier van justitie.