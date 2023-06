Bezinningscentrum Emmaus mag uitbreiden; vier logiesgebouwen voor Oekraïners met 200 plekken op weiland

Tik­Tok-ver­bod voor medewer­kers van gemeente Bernheze: ‘AIVD waarschuwt voor risico’s van deze populaire app’

HEESCH - Het gebruik van Facebook, Instagram en Twitter is geen probleem, maar TikTok gaat definitief in de ban in het gemeentehuis van Bernheze. De app verdwijnt op alle apparaten van ambtenaren. Reden? De veiligheidsrisico’s zijn te groot.