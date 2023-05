Bezoek Efteling-expositie in Den Bosch overtreft hoge verwachtingen

Naar het Rijksmuse­um voor de Nachtwacht? Dat hoeft helemaal niet

In het echt heeft ze De Nachtwacht nog nooit gezien. ,,Amsterdam? Zo ver kom ik niet”, zegt Henny Hoogland (78). Ze woont bij zorgcentrum Castella in Cuijk. Laten ze daar nou een replica van het werk van Rembrandt van Rijn in huis hebben gehaald.