Bezoekers zeker kwartier vast in 80 meter hoge zweefmolen op Tilburgse kermis

Het incident gebeurde rond 21.00 uur. De attractie viel stil terwijl bezoekers op dat moment in de zweefmolen zaten. Na ongeveer een kwartier konden de kermisgangers de Aeronaut veilig verlaten.



Daarna gingen de lampen uit en mocht er niemand meer in, zodat de storing verholpen kon worden. Rond 22.30 uur was de attractie weer open. De Aeronaut is een 80 meter hoge zweefmolen die op de Burgemeester Brokxlaan te vinden is.