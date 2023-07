Bezwaar tegen komst Aldi Halsterseweg: ‘Vrees voor verkeerschaos en geludisoverlast’

Je hebt een kind met een beperking en wilt een avondje weg, dan biedt Zorgoppas uitkomst

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Wie een kind heeft met een beperking, weet als geen ander hoe fijn het is om soms even ‘op adem te kunnen komen’. Vind daar maar eens een geschikte oppas voor. Het Bossche bedrijf Zorgoppas helpt al in verschillende steden. Nu ook in Meierijstad.