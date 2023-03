Bieb start avonden met schrijvers over én uit Meierijstad

Volle bak bij avond over ‘toekomstig wonen’ in Hilvaren­beek: ‘Denk nu al na over dit onderwerp’

HILVARENBEEK - De start van de campagne ‘Toekomstig wonen begint nu’ afgelopen woensdagavond in Cultureel Centrum Elckerlyc te Hilvarenbeek is bezocht door 250 belangstellenden. Doel van deze campagne is ouderen bewust maken over het wonen van senioren in de toekomst.