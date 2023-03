Bieren proeven bij het Woerkummer Biergilde

De proeverij bestaat uit vijf proefglazen, een uitgebreid formulier voor proefnotities en is inclusief bittergarnituur in de pauze en na afloop. De kosten zijn 19,50 euro per persoon.

De proeverij is in het Arsenaal Kerkstraat 41 in Woudrichem, begint om 20.00 uur en is rond 22.00 uur afgelopen. Aanmelden kan via info@woerkumerbiergilde.nl