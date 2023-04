Bij BroodNodig gaat het werk van Poels gewoon door, omdat het nu eenmaal moet

indebuurt.nl Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Hoi Bossche koning(in)! Ben je een beetje bijgekomen van het oranjefestijn? Hopelijk wel, want er staat een verrukkelijk weekend op je te wachten. Ga je jouw kater wegdrinken bij livemuziek, de Comic Con of ga jij los in een circle pit? Wat je ook doet, doe het goed.