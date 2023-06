Bij Eetbar KUT is alles k*t, van het eten tot aan de bediening (en dat is precies de bedoeling)

Al ruim 2800 aanmeldin­gen voor reünie 100-jarig TBL Oss

OSS - Ruim 2800 oud-leerlingen en -docenten hebben zich tot op heden aangemeld voor de reünie van het Titus Brandsma Lyceum (TBL) in Oss. Deze school viert dit jaar het honderdjarig bestaan. De reünie is het grootste evenement dat in dit kader plaatsvindt.