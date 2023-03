Bij TOP Oss valt er weer wat te genieten: ‘De sfeer is opgewekter’

Bij TOP Oss groeit het vertrouwen. Het spel is aanzienlijk beter dan voor de winterstop en nu belonen de voetballers dat ook met punten. De ploeg van Klaas Wels is opgeklommen naar de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en pakte negen punten uit de laatste vier duels.

Het korte interview met Ilounga Pata begint met een quizvraag: wanneer heeft TOP Oss voor het laatst drie keer achter elkaar gewonnen? Hij denkt een aantal tellen na. ,,Zo, pff. Ik zou gaan voor het jaar dat ze voor de play-offs meededen. Ik weet even niet precies wanneer dat was, maar ik denk in 2017-2018.”

Tweemaal fout. Hij zit er één seizoen naast wat betreft de strijd om promotie (2018-2019) én TOP won afgelopen jaargang nog drie keer achter elkaar van Helmond Sport, Jong AZ en FC Den Bosch. Met grote verbazing: ,,Echt?” Pata speelde in twee van de drie duels mee.

Ook Wels krijgt deze vraag voorgeschoteld. Aan de andere kant van de lijn blijft het even stil. ,,Ik gok in de periode tussen december 2020 en januari 2021.” Ook een verkeerd antwoord. ,,Tja, dat wist ik ook niet”, pareert hij. Logisch, want afgelopen seizoen was hij trainer bij MVV tot eind maart dus met de resultaten van TOP Oss was hij niet bezig.

Sinds dit kalenderjaar heeft TOP de weg omhoog ingezet. Eerst onder interim-coach Marcel van der Sloot en nu dus met tussenpaus Klaas Wels, die na de derby tegen FC Den Bosch het roer overnam omdat Van der Sloot de juiste papieren nog niet heeft.

Pata probeert de stijgende lijn te duiden. ,,Ik denk dat we vooral weten wat we aan elkaar hebben en dat we elkaar in de kracht proberen te zetten. We geven elkaar vertrouwen en moedigen elkaar aan.” Dan met nadruk: ,,We eisen veel van elkaar op de training en in de wedstrijd.” Dat is een wisselwerking tussen spelers en technische staf en de spelers onderling, stelt de rechtsback.

Wels geniet momenteel van TOP Oss. ,,De sfeer is opgewekter. Maar dat is logisch als je drie van de vier wedstrijden wint”, zegt hij. ,,Als de resultaten minder zijn, is iedereen met zijn eigen toko bezig, dan heeft elke speler de handen vol aan zichzelf. Nu het beter gaat, kun je ook meer eisen. De jongens zijn leergierig, kritisch en staan open voor feedback, ook van elkaar.”

Volledig scherm Klaas Wels op de bank bij TOP Oss tijdens de wedstrijd tegen FC Eindhoven, waarvan zijn ploeg met 2-0 won. © Pro Shots / Johan Manders

Taylor, Brobbey en Ihattaren

Tegen Jong Ajax wil TOP Oss die lijn vanzelfsprekend doortrekken. Afgelopen seizoen speelden Brian Brobbey, Kenneth Taylor, spelers met Champions League-ervaring, en Mohamed Ihattaren mee. Competitievervalsing? ,,Het zijn eenmaal de regels. Het is mooi dat je je met zulke jongens mag meten”, stelt Pata.

Wels weet waar de nummer zestien pijn kan worden gedaan. ,,Zij houden altijd vast aan de eigen filosofie, ongeacht de stand. Zij voetballen anders dan de traditionele KKD-ploegen. Als wij de duels aangaan en de ruimtes achter de laatste linie benutten, dan liggen daar kansen voor ons.”

Bij een zege kan TOP twee plekken stijgen. Over een specifieke eindrangschikking willen ze in het ‘Osse Kuipje’ niet praten. Maar dat TOP de weg omhoog heeft ingezet en het vertrouwen groeit, staat buiten kijf.

Jong Ajax - TOP Oss Scheidsrechter: Hensgens

Afwezigen: Sanches, Van der Sluys, Van der Sluijs, Mathieu, David, Fitz-Jim, Abdat

Vorige onderlinge duel: vrijdag 9 september, TOP Oss - Jong Ajax: 1-1

Vermoedelijke opstelling: Jansen; Pata, Piqué, Van Eijma, Mukeh; Dekker, Van Leeuwen, Stuy van den Herik; Van Hoeven, Tejan, Margaritha

Bijzonderheden: TOP Oss won voor het eerst twee keer achter elkaar en kan in Amsterdam voor het eerst sinds eind januari 2022 drie duels op een rij winnen.