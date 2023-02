Bijna alles in de knie van de Tilburgse judoka Jur Spijkers is kapot: ‘Maar ik wil toch naar de Spelen van Parijs’

In één jaar 16 verkeers­boe­tes op 38.000 Moerdij­kers: ‘Dat is wel héél weinig’

ZEVENBERGEN - Boa’s in de gemeente Moerdijk hebben in 2022 ‘slechts’ 16 bekeuringen in het verkeer uitgeschreven. Dat is wel héél weinig, vinden Onafhankelijk Moerdijk en Moerdijk Lokaal. ,,Als je weet dat je geen bekeuring krijgt, word je steeds makkelijker.”

6:40