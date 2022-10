Bijna op de hoorns van een tauros: ‘We waren doodsbang’

Baas van taurossen schrikt van idee om dieren uit te bannen in Oss

OSS - Ronald Goderie van stichting Taurus reageert hoogst verbaasd op het politieke geluid in Oss dat alle taurossen weg zouden moeten uit natuurgebied Herperduin. ,,Dit is compleet nieuw voor mij. Ik had juist de indruk dat men in Oss de tauros omarmt, ook als een echt Oss product met internationale allure’’, laat hij optekenen.

