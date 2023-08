Bijzonder clubje mannen zorgt voor de ‘big five’ van Landpark Assisië: ‘In ieder geval de steenuil’

In zijn fietstaxi vertelt Theo verhalen over de vuurtoren van Breda en ‘de schildpad die vandaag niet thuis is’

BREDA - In zijn fietstaxi brengt hij je als je dat wilt snel van A naar B, maar liever vertelt hij mooie verhalen over Breda. Over de schildpad in de kasteelgracht van de KMA bijvoorbeeld. Hoe dan ook trekt Theo Kloet met zijn Vélotaxi veel bekijks.