Bijzondere moestuin in Waalwijk komt er alsnog: niet bij het hertenkamp, maar achter het zwembad

Nieuwe windmolen in Et­ten-Leur komt er voorlopig niet om vogels te beschermen, gaat dat vaker gebeuren?

ETTEN-LEUR - De plannen voor een vierde windmolen aan de Groenedijk in Etten-Leur staan in de koelkast. De molen kan te veel slachtoffers maken onder vogels en vleermuizen, dus weigerde de provincie het papierwerk in orde te maken.