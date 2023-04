Bijzondere vertelvoorstelling in Veghelse bibliotheektuin: liefde in Oorlogstijd

VEGHEL – Op dinsdagavond 2 mei vindt in Bibliotheek Veghel een bijzondere vertelvoorstelling plaats: Liefde in oorlogstijd. Bevlogen rasverteller René Hildesheim, die zelf 54 Joodse familieleden verloor, neemt bezoekers mee in enkele Veghelse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.