Binnen twee minuten is heel Terwaenen gecontroleerd: negen verdachte auto’s

indebuurt.nl Handig: een overzicht van alle winkels in winkelcen­trum Hoge Vucht

Winkelcentrum Hoge Vucht is al sinds jaar en dag hét winkelcentrum van Breda-Noord. Met meer dan 60 winkels is het aanbod zéér compleet. Weet jij welke er allemaal zijn? Nee? Check het hier. Dit zijn alle winkels in de binnenstad van Breda, dus shoppen maar!