Bioboeren zijn hoge prijs voor hun product beu: ‘Als supermarkt wil je toch niet de nieuwe Shell worden’

Bossche Guido kan na Miljoenen­jacht een nieuwe keuken uit gaan zoeken én op reis

DEN BOSCH - Als de teller tijdens de halve finale bij 50.000 euro was gestopt, had hij op de knop geslagen maar zijn tegenspeler was hem iets te snel af. Maar goed ook. Nu kan Guido (54) uit Den Bosch namelijk 242.000 euro op zijn bankrekening bijschrijven.