Bizarre titelstrijd tussen SCO en RFC duurt voort: ‘Op deze wijze werk je competitievervalsing in de hand’

Zaterdag 4DDe bizarre strijd om het kampioenschap in 4D duurt voort. Na de 4-1 nederlaag van SCO in de derby tegen TSC kwamen RFC en SCO weer op een gedeelde eerste plaats te staan. Op basis van het doelsaldo werd RFC koploper. Dit weekend wisselden de ploegen weer stuivertje. SCO droogde Irene’58 af met 7-1, terwijl RFC tegen SSC’55 genoegen moest nemen met ‘slechts’ een 2-5 overwinning. Nu is SCO lijstaanvoerder. Beide ploegen hebben 50 punten, maar SCO heeft een iets beter doelsaldo.