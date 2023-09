Blauwalg in Bredase Asterdplas: ‘Niet zwemmen!’

Kickbokser Mohammed J. mag proces in vrijheid afwachten en tot die tijd weer de ring in

DEN BOSCH - De van drugshandel verdachte kickbokser Mohammed J. uit Den Bosch komt onder voorwaarden vrij. Hij mag vrijdag het huis van bewaring verlaten in afwachting van zijn proces in januari of februari. Als hij naar het buitenland moet om een wedstrijd te vechten, dan mag dat. Maar alleen met toestemming van de rechtbank.