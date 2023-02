Blessure, bibbers en bloemen voor Bever: ‘In de kampioenswedstrijd ga ik echt niet opgeven’

Doelstellingen in de sport: ze kunnen motiveren of als een molensteen om de nek van spelers hangen. Bij Bever, de badmintonclub uit Rijen, was het doel voor dit seizoen helder: niet degraderen. Dat lukte en hoe. Het team werd afgelopen weekend kampioen, al maakten de zenuwen er nog wel een spannende en zwaarbevochten wedstrijd van tegen de hekkensluiter.

De spanning steeg met de dag in aanloop naar de kampioenswedstrijd tegen hekkensluiter Geldrop, waarin Bever drie van de acht wedstrijden moest winnen om de koppositie veilig te stellen. De nacht van tevoren werd er slecht geslapen en er werden onderling wel tien scenario's gedeeld over hoe de laatste speeldag zou kunnen verlopen.

Toen de dag eenmaal aanbrak, was de spanning bij het hele team zichtbaar. Rowan Geers was er nog het meest relaxed onder, maar zag dat het moeizamer ging dan de andere wedstrijden van het seizoen. ,,We zaten er niet lekker in, maar in het enkelspel van de dames wisten we er toch een van de twee te winnen, nadat het dubbelspel juist helemaal niet goed ging. Ook de herendubbel verliep bepaald niet soepel.”

Zorgen

Teamgenoot Rob Michielse sprak zijn zorgen tijdens die dubbelwedstrijd al uit. ,,Ik voel die spanning echt in mijn lijf”, zei hij tegen Geers. Met het nodige geluk wisten ze de wedstrijd alsnog te winnen en voor het tweede punt te zorgen. Met slechts één benodigde overwinning te gaan, was het de beurt aan de redelijk ontspannen Rowan Geers om voor de beslissing te zorgen.

Vastberaden en vol vertrouwen ging hij het veld op, maar al snel schoot het in zijn rug en verloor hij de eerste set. De beslissing leek dus nog even uit te blijven, maar de badmintonner bleef vastberaden. ,,Of ik nou win of verlies, in de kampioenswedstrijd ga ik echt niet met een blessure opgeven.”

Instelling

Het is een instelling die voortkomt uit de afgelopen jaren bij Bever. Als speler uit Roosendaal heeft de badmintonner al 20 jaar liefde voor de sport. Vier jaar geleden kwam hij naar Rijen om met zijn andere grote liefde samen te wonen. Op die manier kwam hij bij Bever terecht. In zijn eerste seizoen was er al een kampioenschap te vieren en zo'n feestje lonkte dit jaar opnieuw.

Dat komt voor iedereen binnen de club een beetje uit de lucht vallen. De doelstelling dit seizoen was om degradatie te voorkomen in de derde divisie. Daar bleef de focus heel lang liggen, maar omdat de ploegen in de competitie qua punten zo dicht bij elkaar zaten, vonden de badmintonners van Bever zichzelf plotseling terug op de eerste plaats.

Pas drie wedstrijden voor het einde zei iemand: ,,We kunnen zelfs nog kampioen worden!” De afstand naar de onderste ploegen was groot genoeg en met een gedeelde eerste plek mochten ze in Rijen dromen van meer: Promotie naar de tweede divisie, voor het eerst in veertien jaar.

Met dit alles in het achterhoofd ging de aandacht terug naar de baan, waar Geers, ondanks een rugblessure, niet van opgeven wilde weten. ,,Ik had er wel last van, maar de tegenstander zei achteraf dat het niet te zien was”, zegt Geers lachend. Hij wist de wedstrijd te winnen, waarmee het kampioenschap was bezegeld. Er viel een druk van de schouders en een zucht van ontspanning schoot door de verkrampte rug.