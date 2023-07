Blikje gooien in de blikvanger

Uitgezworven ‘Paarden­meis­je’ Peggy vertrok van Macharen naar Nieuw-Zee­land: ‘Ons landgoed omvat zo’n 105 hectare’

RYAL BUSH/MACHAREN - Als kind in Macharen was ze bij menigeen bekend als dat eeuwige paardenmeisje. Inmiddels woont en werkt Peggy Angus-Cook in Nieuw-Zeeland. Portret van een dierenarts en hertenfokker.