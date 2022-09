Blikseminslag met oorverdovende knal verwoest dak huis, buurt helpt bewoner naar buiten

HELMOND - Een keiharde knal, alle lichten in de straat die uitvallen en vervolgens een brandlucht: een blikseminslag zorgde in de Honoriusstraat in Helmond donderdagavond voor spannende momenten. Het dak van een van de huizen vloog in de fik, buurtbewoners hielpen een man naar buiten.

In de hoekwoning woont een Pools stel van middelbare leeftijd. Volgens omwonenden kon de vrouw zichzelf in veiligheid brengen, de man moest een handje worden geholpen door buurtbewoners.



Hij raakte bij die actie lichtgewond en werd later naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens één van betrokken buren had had het stel zelf niet in de gaten dat hun woning in brand stond.

Quote De knal was keihard. Een vriendin die een paar straten verderop woont, hoorde het zelfs. Meteen vielen alle lichten uit Buurvrouw Mina

Overbuurbrouw Mina had meteen in de gaten dat het goed mis was. Heel de straat trouwens, want de knal van de inslag was niet te missen. „De knal was keihard. Een vriendin die een paar straten verderop woont, hoorde het zelfs. Meteen vielen alle lichten uit”, vertelt ze. „Toen ik naar buiten liep, was er meteen weer een flits heel dichtbij. Ik schrok zo erg, dat ik toch maar weer even naar binnen ben gegaan.”

Kapotte dakpannen

Jaydy Lefko, die twee deuren verderop woont, staat de volgende ochtend te kijken naar de ravage die de brand heeft veroorzaakt. Het grootste deel van het dak is verwoest, de houten dakconstructie is zwartgeblakerd, overal op de stoep liggen kapotte dakpannen. De zolderverdieping is zo goed als uitgebrand en er is flinke waterschade door de bluswerkzaamheden van de brandweer, die met twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwam.

Quote Deze huizen zijn een paar jaar geleden nog gereno­veerd, maar daar zie je zo niks meer van. Buurman Jaydy Lefko

„Het begon bovenin de hoek”, wijst hij op de plek naast de schoorsteen. „Binnen een paar minuten stond het dak in lichterlaaie. Deze huizen zijn een paar jaar geleden nog gerenoveerd, maar daar zie je zo niks meer van.” Toen de buurt doorhad wat er aan de hand was, werden de bewoners meteen gewaarschuwd. De stiefvader van Lefko was een van de omwonenden die de man uit het huis hielpen.

Iets na middernacht had de brandweer de boel onder controle. Geluk bij een ongeluk: het naastgelegen huis stond toevallig leeg. Daar was niemand aanwezig.

