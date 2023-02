Bloedend oor en snijwonden, overvallers gebruikten ‘fors geweld’: justitie eist 28 maanden cel tegen drie verdachten

Herinnerin­gen ophalen bij voetbalex­po­si­tie: ‘Bij derby’s tussen Herpen en Berghem liepen altijd agenten rond’

HAREN – Voor liefhebbers van zwart-wit voetbalfoto’s, unieke parafernalia en sterke verhalen is zondag het Harense Erfgoedlokaal the place to be. Daar loopt de voetbalexpositie Sport Brengt Vreugde in Kring Maasbuurt. Voorproefjes.

10:58