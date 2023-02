Blokwei en St. Elisabeth luiden carnaval in met eigen optocht

Rock & Rollator

Een optocht is meer dan alleen maar een stoet, vond ook organisator Ronald van Zantvliet. ,,Toch heerlijk om die interactie te zien tussen jong en oud.” Want niet alleen het verzorgingstehuis pakte uit door voor ieder een snoepzakje in elkaar te knutselen, ook de leerlingen van de Blokwei wisten voor wie ze de wagens maakten. Zo was er een groep die zich ‘Rock & Rollator’ noemde en draaide groep 7 nog langspeelplaten in plaats van dat ze alles streamden.