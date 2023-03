BN DeStem zoekt freelance verslaggever voor Gilze en Rijen en omgeving

Veroorza­ker dodelijk ongeluk zag het rode licht niet: ‘Ik zou het aller­liefst de tijd terugdraai­en’

BREDA/TILBURG – Een 22-jarige man uit Raamsdonksveer had gemist dat het verkeerslicht op oranje en rood was gesprongen. Daardoor reed hij met onverminderde snelheid een kruispunt in Tilburg op, waar hij een 58-jarige Tilburger doodreed.