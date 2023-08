Boekel betaalde kosten kort geding om nieuwe rechtszaak rond festival te voorkomen; 4 klachten

The Indeps voor het eerst op podium na overlijden inspirator Jaap de Bruyn: ‘Zijn grote wens was dat we door zouden gaan’

HEUSDEN - De Vismarkt in Heusden op z’n kop zetten? De ’ouwe rockers’ van The Indeps Inc. zijn het zeker van plan. Hoe dan ook, het wordt in elk geval een optreden vol emotie: het eerste sinds het overlijden van basgitarist Jaap de Bruyn. ,,Hij was enorm gedreven, hij trok de kar.”