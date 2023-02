Boekelse bestuurder bestelbus (32) vrijgesproken na ongeval met scooter in Uden

De Boekelaar reed die zomerdag in 2021 met zijn Volkswagen Caddy over de Liessentstraat in Uden. Hij sloeg rechtsaf op de kruising met de Frontstraat. Op de fietsstrook naast de weg reed een scooter. De bestuurder van de bestelauto zag deze niet en er volgde een aanrijding.

De Boekelaar verleende geen voorrang. Dat feit alleen was niet voldoende voor een veroordeling. Daarvoor was het volgens de rechtbank belangrijk onder welke omstandigheden de overtreding van de verkeersregel plaatsvond.

Daarover was nauwelijks iets bekend. ,,De verklaringen in het dossier zijn erg summier, er waren geen getuigen en er is geen verkeersongevallenanalyse opgemaakt”, merkte de rechtbank op. Over het letsel van het slachtoffer was ook te weinig bekend.