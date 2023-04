Boer Haico wil van bil, maar dat mag ik niet zeggen van mevrouw Bas

met video Twee mensen naar ziekenhuis door woning­brand in Oosterhout, valkpar­kiet dood door rook

OOSTERHOUT - Een woning in Oosterhout is door een brand op maandagochtend tijdelijk onbewoonbaar. De bewoonster is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een buurtbewoner, die de vrouw te hulp schoot, moest met de ambulance mee. Een valkparkiet overleefde de brand niet.