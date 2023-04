Boeremèrt in Liempde blijft vertrouwd, ook de aantallen: 500 auto’s en 1000 hamburgers

Jongeren nemen het voortouw bij Ramadan Cup in Den Bosch: ‘Een aardig niveau, dat zie je meteen’

DEN BOSCH - De vastenmaand ramadan is voor moslims zonder enige twijfel de mooiste tijd van het jaar. De heilige en betoverende maand waarin lichaam en geest worden gezuiverd, in combinatie met het eerbiedigen van vrede en saamhorigheid. Na de iftar ‘fairplay’ tegen een balletje trappen past perfect in het totaalplaatje. Het is weer genieten tijdens de jaarlijkse Ramadan Cup in De Schutskamp.