Boerendrama Eldorado belicht op een fraaie manier (bijna) alle problemen op het platteland

indebuurt.nl Laurien geeft met QULT dé kick-off voor de pride month in Tilburg: 'Wij willen de verbinden­de factor zijn in de queer community'

De laatste tijd poppen de queer initiatieven uit de grond in Tilburg. QULT, een groep bestaand uit enthousiaste jonge Tilburgse queer mensen, wil nu verbindingen leggen en bruggen bouwen tussen deze activiteiten: “Het lijkt er soms op alsof er niks te doen is voor queer mensen in Tilburg, maar stiekem is er best veel”, aldus bestuurslid van QULT Laurien de Freijter.