Bomenverordening Oirschot laat nog jaar op zich wachten

Samen bouwen, samen prikken: Valkens­waard is één tijdens bloedheet corso

VALKENSWAARD - ‘Niets is wat het lijkt’, was het thema van het 70ste corso in Valkenswaard. Nou, het leek niet alleen bloedheet, maar dat was het ook. De bezoekers, circa 25.000, hadden het dan ook erg te doen met de duwers onder en achter de wagens. Mooi was het wel. En gezellig.