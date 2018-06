Bommelding Den Bosch: verdachte aangehouden, station vrijgegeven

De aanwezige politie meldde na 20.00 uur dat de trein stilstond en leeg was. Er werden afzetlinten geplaatst en in de omgeving van het station is gezocht naar de onbekende man. Hij zou volgens de politie gezegd hebben dat hij een bom bij zich had. Of dat zo is is niet bekend, aldus de politie. ,,Bij zo'n melding nemen we uiteraard geen risico’’.



Vollere treinen

Al het treinverkeer van en naar Den Bosch werd stilgelegd. Reizigers hebben daar ook in Nijmegen last van. Vervoerder Arriva waarschuwt voor vollere treinen dan gebruikelijk op het traject Nijmegen-Venlo en een langere reistijd. De verwachting van de vervoerder was dat dat tot 21.45 uur gaat duren.



Het treinverkeer in de richting van Tilburg lag eerder op de avond al stil door een aanrijding.