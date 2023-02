Bomvolle zaal tijdens die ene zittingsavond in Steensel

STEENSEL - Tegen een magistraal Harry Potter decor kregen Steenselnaren vrijdagavond lokale humor, dans en zang over zich uitgestrooid.Dit jaar was in verband met een beperkter aanbod alles in één avond gepropt.

Kelly van de Broek presenteerde de avond als heks, aanvankelijk op bezemsteel. Met uiteraard tonpraters, maar ook muzikale optredens en wervelende dansgroepen van Sidansa.

Roodgestifte ZZP-dames

‘Dirigent’ Frank van der Aa, van Nood Fanfare de Triangel (NFT), had zes roodgestifte ZZP-dames - ietwat op leeftijd - bij elkaar gevonden, om een vrije interpretatie van de derde symfonie van Beethoven te spelen. Hij hoorde meteen dat het niet helemaal klopte: ,,Hohoho iemand zit er fout, allemaal even blazen.” Miranda werd uit het publiek gekozen om de triangel te bespelen.

Antoine van den Waardenburg uit Veldhoven vertolkte Adje de triker. Hij vertelde breeduit over de tochtjes in binnen- en buitenland met the gang in bepaalde formatie.

Vorige week was haar achillespees afgescheurd. Dus moest Anne van Hooff’s tegenspeler Toon van der Aa in The Phantom of the Opera de ladder op, om een ‘Toontje hoger’ te zingen.

Geen ASML woontoren in Stinsel

Danny Keeris en Edwin Rombouts, de linker- en rechterhand achter de grote man van ASML Peter W., waren op fieldtrip in Stinsel geweest. Op zoek naar medewerkers en dak boven het hoofd kwamen ze bij de Höllekes, de kerk en het hotel, maar ze ontdekten weinig geschikte kandidaten. En hier in Steensel zagen ze helaas ook geen hoge woontoren komen à la hun hoofdkantoor.

De laatste tonprater was Hans Keeris uit Knegsel. Hij werd onlangs Brabants kampioen tonpraten maar kan in zijn typetje als ‘De geheelonthouder’ niks meer onthouden. Hij wist niet eens de straatnaam meer waar hij vanavond moest zijn. ,,Ik was allang blij dat ik Westelbeers nog wist.”

Het publiek was laaiend enthousiast over de avond en zong na afloop: zo’ne goeie hebben wij nog niet gehad, en stortte zich vervolgens in het feestgedruis. Volgend jaar willen ze graag weer twee avonden vullen.

Volledig scherm Nood Fanfare de Triangel (NFT) op de zittingsavond in Steensel © Natalie Buijs