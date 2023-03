Bossche Guido kan na Miljoenenjacht een nieuwe keuken uit gaan zoeken én op reis

DEN BOSCH - Als de teller tijdens de halve finale bij 50.000 euro was gestopt, had hij op de knop geslagen maar zijn tegenspeler was hem iets te snel af. Maar goed ook. Nu kan Guido (54) uit Den Bosch namelijk 242.000 euro op zijn bankrekening bijschrijven.

De Bosschenaar zat samen met zo'n vijftig andere Bosschenaren op de tribune van Miljoenjacht en wist als eerste een plekje in de finale te veroveren. Zijn wensen om een nieuwe keuken te realiseren én een mooie reis te maken, kunnen na zondagavond met gemak worden vervuld.

Guido is manager service bij een grote supermarkt, is getrouwd met Heleen en vader van twee kinderen. De Bosschenaar speelde het spel berekend. ,,Ik heb me goed voorbereid”, bekende hij aan presentatrice Linda de Mol . ,,Toen ik wist dat ik in het publiek plaats mocht nemen, heb ik alle 19 afleveringen teruggekeken. Welke keuzes zijn gemaakt en in welke koffers de miljoenen zaten.”

De Mol was onder de indruk van Guido’s voorbereiding en wilde meer weten. ,,De miljoenen zaten vaker in de even koffers dan in de oneven koffers”, aldus de Bosschenaar. ,,En in negen koffers heeft de 5 miljoen helemaal nog niet ingezeten. In de koffers 4 en 15 al twee keer.”

In de gekozen koffer 7 zat één miljoen euro

Guido koos voor koffer 7. ,,Daar heeft de 5 miljoen nog niet eerder ingezeten. En wij wonen op nummer 7, ik ben geboren in de zevende maand en op de zevende dag.”

Tijdens het bloedstollende finalespel, waarbij de bedragen omhoog, omlaag en weer omhoog schoten, accepteerde hij uiteindelijk tijdens de zesde ronde het bod van 242.000 euro.

Het hoogste bedrag wat hij had kunnen hebben was tijdens ronde drie: 257.000 euro. In zijn eigen koffer 7 zat één miljoen euro.

Bosschenaar Pieter Smit won 50 euro met de gouden bel.

Bij de Postcode Loterij Miljoenenjacht op SBS6 maken kandidaten elke aflevering kans om de studio als miljonair te verlaten. De finalist neemt in de finale plaats aan de desk om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan hiermee een geldbedrag tot wel 5 miljoen euro winnen. Tien Nederlandse wijken met per vak vijftig deelnemers strijden om verschillende grote prijzen.

Volledig scherm Tijdens de zesde ronde drukte Guido uit Den Bosch op de rode knop. © Miranda van Houtum/BD



