Bossche kroeg verkocht bier en Flügel aan minderjarigen tijdens 11-11

DEN BOSCH - Lunch en Diner Café Nul73 in Den Bosch is op de bon geslingerd nadat de kroeg tijdens 11-11 betrapt werd op het schenken van alcohol aan drie minderjarigen. Het café ontkent dat niet, maar is het toch oneens met de boete.