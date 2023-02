Boterfabriek in Den Bosch sluit de deuren: negentig banen verdwijnen

DEN BOSCH - FrieslandCampina is van plan om de boterfabriek aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch sluiten. Alle boter van het bedrijf wordt vanaf 2025 geproduceerd in een duurzame fabriek in het Gelderse Lochem. Door de sluiting verdwijnen in Den Bosch negentig banen.

Dat heeft FrieslandCampina vandaag bekend gemaakt. De zuivelgigant heeft last van moeilijke marktomstandigheden op de botermarkt. Door de grote vraag naar roomproducten is er minder room beschikbaar voor boter. Daardoor is er sprake van overcapaciteit in boterfabrieken. ,,Met het oog hierop is nu de keuze gemaakt om alle boterproductie samen te voegen en in Lochem onder te brengen, waardoor het boterproductienetwerk beter kan worden benut’, aldus het bedrijf. Ook kan er zo efficiënter worden geproduceerd.

Roel van Neerbos, President FrieslandCampina Food & Beverage, benadrukt dat het bedrijf bij de beslissing niet over een nacht ijs is gegaan. ,,We beseffen dat met dit voorgenomen besluit straks een einde komt aan onze decennialange aanwezigheid in ‘s-Hertogenbosch en dat dit afscheid voor veel medewerkers een emotioneel moment zal zijn. Wij zullen hen uiteraard ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten FrieslandCampina.’’

Datum

Het zal nog enige tijd duren voordat de fabriekspoorten definitief sluiten. Het bedrijf spreekt van een voorgenomen sluiting in ‘medio 2025'. Alle negentig arbeidsplaatsen in Den Bosch komen dan te vervallen. Dit zal deels door natuurlijk verloop worden opgevangen. Volgens het bedrijf zijn de vakbonden en medewerkers over het sluiten van de fabriek geïnformeerd.

In Lochem komen er in 2025 juist 27 banen bij. De fabriek in de Gelderse plaats krijgt een nieuwe, duurzame boterinstallatie die de CO2-uitstoot sterk zal verminderen.

Eerdere sluitingen

De sluiting van de fabriek in Den Bosch past in een rijtje van sluitingen en bezuinigingen die FrieslandCampina aankondigde. Zo sloten twee melkpoedertorens in Friesland in 2022 de deuren. Later in dit jaar gaat ook een zuivelfabriek in Rotterdam dicht. Daardoor verliezen 142 mensen hun baan.