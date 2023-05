Boulevard in Roosendaal deels afgesloten vanwege gaslek

Grote toeloop op beurs: Pokémon blijft ongekend populair

Postzegels verzamelen is al decennia gemarginaliseerd. In tegenstelling tot de kleine vierkantjes met vorsten en vorstinnen, zijn de kleurrijke kaarten met Japanse fantasiewezens al jaren ongekend populair. Én mogelijk lucratief, zo blijkt op de Pokémonbeurs in Dongen.