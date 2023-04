Bouw Gelderakkers kan verder, stikstof blijkt geen probleem

Wietkweke­rij opgerold in woning in Liessel, auto’s in beslag genomen

LIESSEL - In een woning in Liessel is donderdag een in werking zijnde hennepkwekerij ontmanteld. Dat meldt de politie. ‘In de woning troffen we een grote hoeveelheid hennepplanten aan.’ De politie heeft enkele voertuigen in beslag genomen.