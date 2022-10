Bouw van Efteling Grand Hotel is begonnen: zes kilometer aan palen de grond in

700 bedden in 143 kamers

In het Efteling Grand Hotel is straks plek voor 700 bedden in 143 kamers. Een van de eyecatchers van het gebouw is een reusachtige klok in het koperen dak. Daarnaast komt er een grote glazen serre, verdeeld over twee verdiepingen.



De twee restaurants en twee souvenirwinkels zijn toegankelijk voor zowel hotel- als parkgasten. Het is voor logés ook mogelijk om het zwembad en de spa te bezoeken. Vanuit het hotel hebben gasten zicht op de watershow van Aquanura en het Sprookjesbos.