Bouwbedrijf ASK Romein toch failliet verklaard

Celstraf geëist voor seks met bewustelo­ze vrouw in Boxmeer, Nijmeegse verdachte ontkent

Was de jonge collega van een 22-jarige Nijmeegse fastfoodmedewerker bewusteloos toen hij in 2021 seks met haar had? Volgens de verdachte niet. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wél. Het OM eist daarom achttien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk, tegen de man.