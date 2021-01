Bouwcontainer weggehaald, maar voor de moeder (91) van Wilhelmien was het te laat

De moeder van vier kinderen was besmet het coronavirus en haar kinderen maakten zich grote zorgen. Hun moeder kon ieder moment overlijden en het laatste uitzicht dat de vrouw had, was een bouwcontainer voor haar raam. Ze lag met haar bed naar buiten gericht.



Afgelopen vrijdag werd plotseling die container pal tegen de kamer geplaatst, waardoor haar ieder uitzicht ontnomen werd. ,,Dit is dan het laatste beeld dat ze heeft”, zei Versteeg. ,,Die container.”



De familie zocht dit weekend contact met het tehuis. Dat gaf volgens Versteeg in eerste instantie aan vandaag over de kwestie te overleggen. Gisteravond liet de bestuurder van het tehuis aan de familie weten dat alles in het werk werd gesteld om de container vandaag weg te halen. De kinderen waren bang dat dat te laat was. Dat bleek ook zo te zijn. Hun moeder is vanochtend op 91-jarige leeftijd overleden.



Deze video maakte Wilhelmien Versteeg toen de container net was geplaatst.